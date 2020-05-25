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Türkiye-İran sınırında 30 kilo metamfetamin yakalandı! Değeri 6 milyon 380 bin lira

Türkiye-İran sınırında arazide piyasa değeri 6 milyon 380 bin lira olan 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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İran'dan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nca, dün hudut hattında düzenlenen devriye de askerler, arazide 30 kilogram metamfetamin maddesi buldu.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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