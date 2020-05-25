HABER /  DÜNYA
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Koronanın Fransa'ya ekonomik faturası ağır oldu 490 milyar dolarlık kayıp

Avrupa'da yeni koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da ekonomiyi yeniden toparlanmak için alınacak önlemlerin faturası 490 milyar dolara ulaştı.

Abone ol

Corona virüsün ekonomideki yıkıcı etkilerini azaltmak için alınan önlemler ülekelere büyük faturalar çıkarıyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ekonomiyi tekrar yoluna koymak için alınacak önlemlerin, 490 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu rakam Fransa'daki milli gelirin beşte birine denk geliyor.

Fransa'da hükümet mart ayının ortalarından bu yana, devlet yardımları, Hazine garantili borçlanma senetleri, vergi ertelemeleri ve küçük işletmelere destekler başta olmak üzere çok sayıda önlemi işleme koydu.

Ekonomi Bakanı açıkladı

Ülkesinde yayın yapan BFM TV'ye açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bütçeden yapılan yardımlar ve ekonominin desteklenmesi için aktarılan toplam tutarın 490 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Le Maire, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otomotiv endüstrisine yönelik yeni tedbirleri açıklayacağını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek ilk kez kesin tarih açıklandı
Erdoğan istedikten sonra istifa eden Yeneroğlu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyordum
PKK'lı hainlerin bombalı saldırısı son anda önlendi
Araç sahibi olan herkese iyi haber! Sigorta şirketlerinin aylık zam oranı düşürüldü
Donald Trump topa tutmuştu! Çin'le DSÖ arasında bağlantı ortaya çıktı
Gaziantep Yavuzeli'de 4 kişinin katili 6 yıl sonra olay mahalinde yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD bu iki fotoğrafı konuşuyor! Trump'ın golf keyfini fena kaçırdılar
Ankara'da toplu taşımaya kadın eli değecek! EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkıyor
Koronavirüs salgını sonrası Çin’den ezber bozan ekonomik teşvik!
Hulusi Akar öldürülen terörist sayısını açıkladı
Yargıtay'dan tarihi karar! Boşanmış kadın çocuğuna soyadını verebilecek
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek
Yorumlar