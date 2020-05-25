Koronanın Fransa'ya ekonomik faturası ağır oldu 490 milyar dolarlık kayıp

Avrupa'da yeni koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da ekonomiyi yeniden toparlanmak için alınacak önlemlerin faturası 490 milyar dolara ulaştı.

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Corona virüsün ekonomideki yıkıcı etkilerini azaltmak için alınan önlemler ülekelere büyük faturalar çıkarıyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ekonomiyi tekrar yoluna koymak için alınacak önlemlerin, 490 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu rakam Fransa'daki milli gelirin beşte birine denk geliyor.

Fransa'da hükümet mart ayının ortalarından bu yana, devlet yardımları, Hazine garantili borçlanma senetleri, vergi ertelemeleri ve küçük işletmelere destekler başta olmak üzere çok sayıda önlemi işleme koydu.

Ekonomi Bakanı açıkladı

Ülkesinde yayın yapan BFM TV'ye açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bütçeden yapılan yardımlar ve ekonominin desteklenmesi için aktarılan toplam tutarın 490 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Le Maire, yakın zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otomotiv endüstrisine yönelik yeni tedbirleri açıklayacağını da sözlerine ekledi.