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THY Eurolig ve EuroCup koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle spor dünyasında iptal edilen organizasyonlar arasına son dakika EuroLeague ile EuroCup da katıldı.

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Son dakika haberine göre, THY Eurolig ve EuroCup iptal edildi... Lig yönetimi kulüpler ile görüş birliği sağlayarak bu sezonun iptal edilmesine karar verdi. EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu da toplantının başında ligin iptal edilmesi gerektiği yönünde kararını belirtmişti. Resmi kararın kısa bir süre içinde duyurulması planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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