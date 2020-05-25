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Galatasaray sağ bek için Alan Mozo'yu radarına aldı

Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Meksika'nın UNAM Pumas takımında top koşturan Alan Mozo ile ilgilendiği öğrenildi. Bu haber kulüp başkanı tarafından da doğrulandı.

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Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki Mariano'nun yerine daha genç bir sağ bek buldu.

Sarı-kırmızılıların, Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ta forma giyen Alan Mozo ile ilgilendiği öğrenildi.

23 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan kulübün başkanı Jesus Ramirez, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğruladı.

G.Saray doğruladı

Ramirez, "Henüz herhangi bir takımdan üst düzey yetkili ile görüşme olmadı ancak bu kulübün yıllardır felsefesi oyuncuları geliştirip, Avrupa'ya göndermektir. Mozo'nun da Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor." dedi.

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