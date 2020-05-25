HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Sergen Yalçın Sivasspor'a gönderilen Fatih Aksoy'u geri getiriyor kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'da gösterdiği performansla alkış toplayan Fatih Aksoy'a şans verme kararı aldı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Sivasspor'a kiralık olarak gönderilen Fatih Aksoy'un geleceği netleşmeye başladı.

Stoper olmasına rağmen Yiğidolar'da ön libero bölgesinde oynatılan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başardı.

"Ayaklarına hakim"

Yalçın'ın, Fatih için "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Atiba'yla dönüşümlü oynayacak 

47 yaşındaki teknik adam, Fatih'i yaz kampında ön libero olarak deneyecek. Yalçın, genç oyuncuyu Atiba ile beraber dönüşümlü olarak kullanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi yıl içinde de sürecek
İdris Karataş Temel Karamollaoğlu'na Aysun Kayacı'nın benzetmesiyle vurdu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kenevir üretimine başlıyor! Başkan Yüce açıkladı
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek ilk kez kesin tarih açıklandı
Erdoğan istedikten sonra istifa eden Yeneroğlu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyordum
ÖNCEKİ HABERLER
Hava ve demlir yolu ulaşımı için biletler satışa çıktı!
Galatasaray sağ bek için Alan Mozo'yu radarına aldı
Koronanın Fransa'ya ekonomik faturası ağır oldu 490 milyar dolarlık kayıp
ABD bu iki fotoğrafı konuşuyor! Trump'ın golf keyfini fena kaçırdılar
Ankara'da toplu taşımaya kadın eli değecek! EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkıyor
Bugün eczaneler açık mı 24 Mayıs eczaneler bayramda çalışıyor mu?
Yorumlar