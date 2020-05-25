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Koronavirüs aşısında büyük skandalı The Guardian yazdı! Geliştirmeyi reddetmişler

Yeni tip koronavirüs salgının en çok vurduğu coğrafya olarak bilinen Avrupa'da birliğin dünyanın önde gelen ilaç şirketlerine üç yıl önce coronavirüs gibi patojenlere karşı hızlı aşı geliştirilmesini istediği, ancak firmaların bunu reddettiği ortaya çıktı. Skandalı İngiliz The Guardian yazdı.

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AB'nin yeni tip coronavirüs(Covid-19) aşısı ile ilgili büyük skandalı ortaya çıktı. İlaç şirketleri aşıyı yıllar önce reddetmiş...

Aralık ayının sonunda ortaya çıktıktan sonra küresel bir paniğe neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) engellemek için atılan bir adımın 3 yıl önce önemsenmediği ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian, Avrupa Birliği’nin 3 yıl önce koronavirüs gibi patojenlere karşı hızlı aşı geliştirme çalışmasını dünyanın önde gelen ilaç şirketlerine önerdiğini, fakat bu teklifin dev şirketler tarafından reddedildiğini açıkladı.

Yönetimdeki ilaç şirketleri bu fikre sıcak bakmadı

Avrupa Komisyonu’ndaki temsilcilerin İnovatif İlaç İnisiyatifi (IMI) isimli bir oluşumda bu teklifi sunduğu belirtilirken, “Bu araştırma ve proje ile birlikte olası bir salgının ortaya çıkmasından önce patojenlere karşı aşı geliştirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılmasının” teklif edildiği aktarıldı. Fakat IMI isimli Avrupa merkezli araştırma kuruluşunda görevli ilaç şirketlerinin bu fikre sıcak bakmadığı aktarıldı.

Brüksel merkezli bir araştırma şirketi olan COE’nin hazırladığı raporda IMI’nin yönetim kurulunun aldığı bütün kararlar incelendiğinde bu skandalın ortaya çıktığı tespit edildi. Avrupa Birliği’nden 5 milyar dolarlık bütçe alan ve hem kamudan hem de özel şirketlerden destek alan IMI, Avrupa genelinde tıbbi deneyler yapmakla yükümlüydü.

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