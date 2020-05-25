HABER /  YEREL
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Bakan Murat Kurum Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildiğini açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.' dedi.

Abone ol

Bakan Murat Kurum şunları söyledi;

"Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalyada Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik."

"Tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz''

Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.

"Doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz''

Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.

İhbar hattı

Bakanlık ekiplerimiz kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bu konuda ihbar ve şikayetlerinizi çevre ihbar hattımız: 0532 01 01 181,  çağrı merkezlerimiz: ALO 181 üzerinden bize iletebilirsiniz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır?
Sevgilisinin evinde içki, kokain ve esrar alan genç kız hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısında büyük skandalı The Guardian yazdı! Geliştirmeyi reddetmişler
THY Eurolig ve EuroCup koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi yıl içinde de sürecek
İdris Karataş Temel Karamollaoğlu'na Aysun Kayacı'nın benzetmesiyle vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Rize’de restorasyon kurbanı cami için karar çıktı
Marie Cau, Fransa’nın ilk trans belediye başkanı oldu
Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de
Koronavirüs aşısını kendi üzerinde denedi bakın ne oldu
Sergen Yalçın Sivasspor'a gönderilen Fatih Aksoy'u geri getiriyor kararı
Bugün AVM'ler açık mı bayramda AVM'ler saat kaça kadar açık?
Yorumlar