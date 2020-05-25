HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çocuklara yönelik Türkiye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini açıkladı.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli çocuklara yönelik "Türkiye'de ilk" olma özelliğini taşıyan Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Bu kapsamda Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı düzenlendiğini aktaran Selçuk, "Gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak." ifadelerini kullandı.

Bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık
Selçuk, risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağına işaret ederek ilk olarak erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulacağını aktardı.Erken müdahaleden sorumlu kurumlar arasında işlevsel bir ortak veri tabanı oluşturmayı da hedeflediklerini belirten Selçuk, "Erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık." açıklamasında bulundu.

YÖK ile görüşmeler sürüyor
Bakan Selçuk, programın eğitim boyutuna ilişkin ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlara erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin eklenmesi için YÖK ile görüştüklerine değindi.Öte yandan Bakanlık, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan hane ziyaretlerinde erken müdahale programlarına işlevsellik kazandırmaya yönelik çalışmalara da başlayacak.

Erken müdahale kapsamında değerlendirilen bebeklerin ailelerini desteklemeye yönelik 2019'da hayata geçirilen Gündüz Bakım Evlerinin niteliği de artırılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul Boğazı'nın rengi değişti turkuaza büründü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır?
Sevgilisinin evinde içki, kokain ve esrar alan genç kız hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısında büyük skandalı The Guardian yazdı! Geliştirmeyi reddetmişler
THY Eurolig ve EuroCup koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi yıl içinde de sürecek
İdris Karataş Temel Karamollaoğlu'na Aysun Kayacı'nın benzetmesiyle vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
İran’dan Ağrı'daki patlamayla ilgili açıklama: Hoş karşılamadılar
Restoran ve turizm işletmeleri açılacak
Bakan Murat Kurum Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildiğini açıkladı
Rize’de restorasyon kurbanı cami için karar çıktı
Marie Cau, Fransa’nın ilk trans belediye başkanı oldu
İşte haziran ayındaki normalleşme planı! Koronavirüs'te vaka 500'e düşecek
Yorumlar