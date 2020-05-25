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Sadık Albayrak'ın acı günü

Net Haber Marka ve Yayın Danışmanı Sadık Albayrak’ın ablası Emine Sarıkaya Albayrak hayatını kaybetti.

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Önceki gün sabaha karşı hayatına gözlerini yuman Emine Sarıkaya, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kalp krizi sebebi ile 1 haftadır yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu ve iki çocuk annesiydi.

Cenazesi, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na öğle namazı sonrası defnedildi.

İnternethaber ailesi olarak Emine Sarıkaya Albayrak'a Allah'tan rahmet, Sadık Albayrak ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

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