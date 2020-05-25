HABER /  YEREL
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, çöp kamyonunun ezdiği 3 yaşındaki Engin Çelik (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Mevlana Parkı’nın çevresinde oyun oynayan 3 yaşındaki Engin Çelik, parkın karşısındaki konteynerden çöpleri alan F.Y.'nin (32) kullandığı 34 ST 6051 plakalı çöp kamyonunun tekerleğinin altında kaldı. Çocuğu ezdikten sonra kamyonla olay yerinden kaçan sürücü F.Y., en yakındaki polis kontrol noktasına giderek teslim oldu. Olayı gören kişiler tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Gözaltına alınan sürücü F.Y.’nin emniyetteki ifadesinde, Mevlana Parkı önünde durarak tanımadığı birine yol tarif ettiğini, tekrar hareket ettiğinde arka tekerleğin bir şeyin üzerinden geçtiğini hissederek durduğunu, araçtan inip baktığında çocuğu ezdiğini fark ettiğini, çevrede ellerinde sopalarla kendisine doğru koşan insanlar görünce tekrar kamyona binerek kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis kontrol noktasına giderek teslim olan sürücü F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekonomist Nouriel Roubini'den korkutan açıklama! 2008 krizini de bilmişti
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır?
Sevgilisinin evinde içki, kokain ve esrar alan genç kız hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısında büyük skandalı The Guardian yazdı! Geliştirmeyi reddetmişler
THY Eurolig ve EuroCup koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
ÖNCEKİ HABERLER
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Aile kavgası! Amcası ve kuzeni balta ve bıçakla saldırıp öldürdüler
Kamuda normalleşme başlıyor! 1 Haziran hazırlığı
YouTube 5 telefonu daha listeye aldı
İran’dan Ağrı'daki patlamayla ilgili açıklama: Hoş karşılamadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Yorumlar 1 yorum