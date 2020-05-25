HABER /  GÜNCEL
ADV Fuzulev'den ev sahibi olma sırası sizde

Van'da koronavirüs skandalı! Valilik açıkladı

Van'da hastane için randevu alan bazı vatandaşlar hastaneye gitmek yerine akraba ziyareti gerçekleştirdi. Valilik, 112 aracılığıyla hastaneye gidenler nedeniyle hatlarda kitlenme olduğunu açıklayarak gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Abone ol

VAN'da bazı vatandaşların hastane için izin alıp akraba ziyareti gerçekleştirdiği belirlendi. Van Valiliği yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir’ ifadelerini kullandı.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır."

Hayati önem arz eden bu konuda asılsız ihbarlarda bulunarak sistemi kötüye kullanan vatandaşların uyarıldığı açıklamada, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının gasp edilmemesinin insani bir tutum olduğu vurgulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Edirne'de kayıp kadın boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il teşkilatı ile bayramlaştı! Dikkat çeken korona mesajı
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılıyor
Ekonomist Nouriel Roubini'den korkutan açıklama! 2008 krizini de bilmişti
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Sadık Albayrak'ın acı günü
Şehit annesinin dileğini polisler yerine getirdi
AK Parti ve MHP itiraz etti İBB sosyal yardım taleplerini durdurdu
Şırnak'ta PKK'nın evlerinden ettiği vatandaşlar TOKİ'nin yaptığı konutlara kavuştu
Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi
Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!
Yorumlar 2 yorum