17 yaşındaki Ceren'in katilinden akılalmaz ifade: Yanlışlıkla öldürdüm

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki akaryakıt istasyonunda uğradığı pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Ceren Kultaş’ın (17) katil zanlısı Şükrü Ş. (30), saklandığı boş fabrikada yakalandı. Şükrü Ş.’nin ilk ifadesinde başkasına benzettiği için Kultaş’ı yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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MANİSA'nın Salihli ilçesi Taytan Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda geçen perşembe saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; Ceren Kultaş, arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada Kultaş, cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş, telefonunu kapattıktan bir süre sonra plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi.

Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken; saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Kultaş'ın cenazesi toprağa verilirken; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Özel ekip kuruldu

Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, Kultaş’ı vuranın Şükrü Ş. olduğunu tespit etti. Hırsızlık ve mala zarar verme gibi birçok suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen Şükrü Ş.’yi yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Salihli başta olmak üzere 4 farklı ilçede soruşturma yapan ekipler, zanlı Şükrü Ş.’nin cinayeti işlediği benzin istasyonuna 50 metre mesafedeki boş bir fabrikada yakaladı.

Cinayeti işledikten sonra plakasız motosiklet ile olay yerinden İzmir yönüne doğru kaçan Şükrü Ş.’nin, bir süre sonra cinayetin işlendiği benzin istasyonuna 50 metre uzaklıkta bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir depoya gelerek 4 gün boyunca burada kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin saklandığı boş fabrikadan birkaç kez dışarı çıkıp yeniden fabrikada gizlendiği öğrenildi.