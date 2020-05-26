Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Tedbirler bayramdan önceki kadar sert olmayacak

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınan önlemler yavaş yavaş gevşetilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama geldi. Bakan Koca, "Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklama yaptı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Koca, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak" dedi.

Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak..." dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 25, 2020

Korona salgınında son durum ne?

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 29 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 157 bin 814 ve can kaybının 4 bin 369 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" değerlendirmesinde bulundu.