Gaziantep'te korona şoku! Vaka artışında İstanbul'la yarışıyor
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamındaki yasaklara uymayanlara kesilen cezaların yarısı Gaziantep'te kesildi. Alınan tedbirler, yapılan uyarılara rağmen şehirde vaka sayısı artıyor. Rehavetin neden olduğu artışta son 24 saatte 56 vaka tespit edildi. Bu artışla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise koronaya yakalananların sayısı artıyor. Milliyet'in haberine göre, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha koronavirüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti.
Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Vali sürekli halkı bilgilendiriyor
Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor.
Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.