Gaziantep'te korona şoku! Vaka artışında İstanbul'la yarışıyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise koronaya yakalananların sayısı artıyor. Milliyet'in haberine göre, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha koronavirüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti.