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İzmir'de iğrenç olay! Genç kızı taciz edip cep telefonunu gasp ettiler

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. 17 yaşındaki S.K., cinsel tacize uğradıktan sonra cep telefonunun gasp edildiğine yönelik polis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde gasp olayına karışan 2 kişiyi tespit etti. Kısa süre içerisinde ekipler ile A.D. (19) ve Y.A. (19) arasında yaşanılan kovalamaca sonucunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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