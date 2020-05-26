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Bakan Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası'na kutlama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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