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Korkunç! 1 yaşındaki Kadir, evde su diye çamaşır suyu içti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bayram temizliği yapılırken, odada unutulan şişeden çamaşır suyu içen Kadir V. (1), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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Olay, dün akşam, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Hatice- Ataullah V. çiftinin çocuğu Kadir, bayram temizliği için kullanıldıktan sonra odada unutulan şişenin içindeki çamaşır suyunu içti.

Bu sırada çocuğunu gören Hatice V., yanına koşup, şişeyi elinden aldı. Bir süre sonra fenalaşan minik Kadir için sağlık ekibi çağırıldı. Kadir V., eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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