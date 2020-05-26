HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Libya'da Hafter’e Temsilciler Meclisi de sırtını döndü

LİBYA'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Hafter'in darbe girişimini reddettiğini açıkladı.

Abone ol

Meclis üyesi 11 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, "Libya krizine nihai siyasi çözüm olarak Akile Salih'in girişimine tam destek veriyoruz." denildi.

Salih'in girişiminin, Libya krizine köklü çözümler sunduğu ve tarihi üç bölge (Trablus, Barka ve Fizan) temelinde bir yürütme organı oluşturulmasını öngördüğü aktarılan açıklamada, tüm taraflara girişimi kabul etme çağrısında bulunuldu.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan ayı sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu. Söz konusu girişim, 9 üyeli Başkanlık Konseyi'nin 3 üyeli olarak yeniden yapılandırılmasını, ülkedeki her bölgenin kendi temsilcilerini seçmesini, Trablus ve Tobruk'taki meclislerin görev süresinin uzatılmasını öngörüyor.

Bu girişimin hemen ardından Hafter, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Başkanı saf dışı etme hamlesi

Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
İstanbul Beyazıt tramvay durağında korkunç manzara! Erkek cesedi bulundu
Van'da gizli taziye kurulan iki mahalledeki vaka sayısı 163'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Tedbirler bayramdan önceki kadar sert olmayacak
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (25 Mayıs Pazartesi)
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü
Babalar günü ne zaman 2020 babalar günü hediye fikirleri
Bakan Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası'na kutlama
Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor son haberler geldi
65 yaş üstü sokağa çıkma izni bugün kaç saat ne zaman bitecek?
Yorumlar