İTÜ profesörü nedenini açıkladı İstanbul Boğazı turkuaz renge bürünmüştü!
İSTANBUL boğazı Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünmüştü bu renk değişiminin sebebi ortaya çıktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Göze muhteşem gelen bu renk değişiminin nedeni ortaya çıktı. Özellikle etkili olan rüzgârla birlikte boğazın renginin değiştiği gözlenirken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, renk değişiminin nedenlerini anlattı.
Deniz renginin değişimine birçok faktörün etkili olabileceğini belirten Toros, bugünlerde yaşanan renk değişiminin poyrazdan kaynaklandığını bildirdi.
"Denizdeki suyun rengi güneş ışığının geliş açısına, atmosferdeki geçtiği tabakaya ve deniz su içeriğine bağlı olarak değişir" diyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, dikkat çeken bilgiler verdi.
Toros, şöyle konuştu: "Marmara Denizi'ne veya boğaza baktığımız zaman Karadeniz'de su akıntılarının kuzeyli olduğunu yine rüzgarın da poyraz estiğini yani kuzeyli rüzgarların olduğunu görüyoruz.