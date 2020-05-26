Edirne'de annesinin başını taşla ezip boğazını döner bıçağı ile kesti

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Fatma Günay'ın (61) oğlu tutuklandı. Suç ortağı Jülide A., vahşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı...

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan Fatma Günay'ın (61) ölümüyle ilgili tutuklanan oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A. ve Jülide A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Jandarmada konuşmayan ve savcılıkta ifade veren katil zanlılarından Aykut Günay, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, cinayeti Jülide A.'nın işlediğini öne sürdü.

Annesinin başına taşla vurdu, döner bıçağıyla kesti, midem bulandı...

Jülide A. ise Aykut Günay'ın kendisini bıçak çekip, ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, annesini isteği üzerine ormanlıktaki sazlık alana götürdüğünü anlattı. Ormanlıkta Günay'ın beklediğini ve önlerine çıktığını söyleyen Jülide A., "Aykut, annesinin başına defalarca taşla vurdu daha sonra da döner bıçağıyla boğazını kesti. Ben midem bulanınca yüzümü çevirdim. Sonra cesedi birlikte sürükleyerek attık ve birbirimizden ayrılıp köye geri döndük" dedi.

'Cinayeti miras için işledi' iddiası...

Ercüment A. ise Aykut Günay'ın cinayeti miras için işlediğini öne sürdü. Bir süredir aynı evde kaldıklarını söyleyen Ercüment A., Günay'ın bir telefon görüşmesinde konuştuğu kişiye, "Senin için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar bana miras kalacak" dediğini duyduğunu söyleyip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.