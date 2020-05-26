HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

AB kurtarma paketini onaylamazsa Alman devi Lufthansa iflas edecek

Covid-19 salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen Alman havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre, hükümet, Lufthansa’ya 9 milyar Euro nakit aktaracak ve yüzde 20’lik hissenin sahibi olacak. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Abone ol

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle havayolu şirketleri iflasın eşiğine geldi. Almanya’da havayolu şirketi Lufthansa ile federal hükümet arasında kurtarma paketi konusunda devam eden görüşmelerde sona gelindi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda hükümet ile Lufthansa arasında görüşülen yardım paketinde anlaşma sağlandığı duyuruldu. Hükümetin Lufthansa’nın yüzde 20 hissesini devralması karşılığında 9 milyar Euro ödeme konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Ayrıca, Lufthansa Teftiş Kurulunun iki üyesi de Alman federal hükümeti tarafından belirlenecek.

Yüzde 20 sahibi olacaklar

Anlaşmaya göre, hükümet Lufthansa’ya 9 milyar Euro nakit aktararak yüzde 20’lik hissenin sahibi olacak. Devlet sahip olduğu bu hisselerle de şirkette önemli kararları engelleyemeyecek. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lufthansa ile hükümetin vardığı kurtarma paketi anlaşmasının AB Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, 760 uçaklık filoya ve 138 bin işçiye sahip Lufthansa, salgın nedeniyle yüzde 20 kapasite ile çalışıyordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 62.500 kişinin hesabına o ödemeler yattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaynak çözümü! Borç alırım
4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
İstanbul Beyazıt tramvay durağında korkunç manzara! Erkek cesedi bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere fena karıştı! Boris Johnson danışmanını atmayınca Bakan istifa etti
Çocuklar ne zaman dışarı çıkacak 20 Mayıs çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak?
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak gönüllü arıyor
Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası Rumlarda Doğu Akdeniz paniği: Türkiye durmayacak
Koronavirüs salgını döneminde en çok vergiyi kim ödedi? Tabii ki sıradan vatandaş
HES kodu ne demek HES kodu SMS ile nasıl alınır ?
Yorumlar 2 yorum