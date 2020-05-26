HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak gönüllü arıyor

NASA, Mars ve Ay etkilerini gözlemlemek için 8 ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, gerçekleşecek uzay görevlerinde de bazı değişiklikler yapıldı. NASA astronotların Mars görevlerinde karşılaşacakları çevresel faktörleri deneyimleyemek için 8 ay karantinada kalacak gönüllüler arıyor.

Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya’yı akıcı konuşmaları isteniyor..Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor.

Uzay koşullarını deneyimleyecekler
Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti.NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaynak çözümü! Borç alırım
4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
İstanbul Beyazıt tramvay durağında korkunç manzara! Erkek cesedi bulundu
Van'da gizli taziye kurulan iki mahalledeki vaka sayısı 163'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası Rumlarda Doğu Akdeniz paniği: Türkiye durmayacak
Koronavirüs salgını döneminde en çok vergiyi kim ödedi? Tabii ki sıradan vatandaş
Bugün marketler açık mı bayramda market çalışma saatleri-26 Mayıs
Şevval orucu ne zaman başlar 2020 kaç gün şevval orucu tutulur?
Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor! İşte bekleyen yasalar
Acun Ilıcalı’nın bir adı daha varmış! Ünlülerin orjinal halleri ve çocukluk resimleri
Yorumlar