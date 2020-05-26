NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak gönüllü arıyor

NASA, Mars ve Ay etkilerini gözlemlemek için 8 ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, gerçekleşecek uzay görevlerinde de bazı değişiklikler yapıldı. NASA astronotların Mars görevlerinde karşılaşacakları çevresel faktörleri deneyimleyemek için 8 ay karantinada kalacak gönüllüler arıyor.

Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya’yı akıcı konuşmaları isteniyor..Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor.

Uzay koşullarını deneyimleyecekler

Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti.NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edecek.