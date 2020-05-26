Koronavirüs salgını döneminde en çok vergiyi kim ödedi? Tabii ki sıradan vatandaş

2020 Mart ayında devletin bütçe gelirlerinde yaşanan gerilemeye karşılık Nisan ayında artış dikkat çekti. Mart'ta yüzde 10 düşen vergi gelirleri, Nisan'da yüzde 1 arttı. Artışın büyük bir bölümü KDV ve ÖTV'den gelirken Kurumlar Vergisi 1 milyar TL azaldı

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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemlerin, özellikle küçük esnafın önlemler kapsamında çoğunlukla kepenk indirmesinin ve alınan ekonomik önlem paketlerinin devletin yani merkezi yönetimin bütçe gelirlerine yansıması mart ve nisan ayında birbirinden farklı sonuçlar verdi.

Nisan'da KDV ve ÖTV arttı

Haberglobal'in haberine göre, Mart ayında merkezi yönetimin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalan bütçe gelirleri, Nisan ayında ise yine geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 13 arttı. Nisan ayındaki 7.6 milyar liralık gelir artışının kaynağı ise özellikle KDV ve ÖTV gelirlerindeki artış oldu.

Gelir Vergisi gelirleri iki aydır düşüyor

Gelir Vergisi gelirlerinde hem Mart 2020 hem de Nisan 2020'de geçen yılın aynı aylarına göre sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 15 oranında azalma yaşanırken kurumlar vergisi gelirlerindeki düşüş, Mart ve Nisan aylarında sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 55 oranında gerçekleşti.

Koronavirüs döneminde bütçeyi KDV ve ÖTV sırtladı

Buna karşılık Dahilde Alınan KDV olarak tanımlanan, yurt içindeki mal ve hizmetlere ödenen KDV'de Mart ayında yaşanan yüzde 15'lik düşüş, Nisan 2020'de yerini yüzde 44 artışa bıraktı. Özetle; Mart ayında KDV gelirlerinde 1.9 milyar TL'lik azalış yaşanırken Nisan ayında 7.5 milyar TL'lik artış gerçekleşti.

ÖTV'de ise koronavirüs döneminde artış hiç hız kesmedi. Özel Tüketim Vergisi 2020 Mart ve Nisan aylarında, geçen yılın aynı aylarına göre sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 23 oranlarında artış gösterdi. Yani Nisan'da 4 milyar 42 milyon TL, Mayıs'ta ise 2 milyar 398 bin TL daha fazla ÖTV geliri elde edildi. Böylece 2020 Mart-Nisan döneminde geçen yıla göre daha fazla elde edilen ÖTV geliri, toplam 6.4 milyar TL'yi buldu.

ÖTV'deki artışın en önemli sebeplerini ise Tütün Mamüllerinden Alınan ÖTV ve Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV oluşturdu. Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV, Mart ve Nisan'da geçen yıla göre toplam 1.77 milyar TL artarken, Tütün Mamüllerinden Alınan ÖTV ise aynı süreçte toplam 3.9 milyar TL artış gösterdi.

Bu dönemde en çok azalan vergi gelirlernden bire ise Gelir Vergisi kalemlerinde gerçekleşti. Tevkifat usülüyle toplanan Gelir Vergisi, Mart ayında 2019'un aynı ayına göre 1.9 milyar TL, Nisan ayında ise 2.1 milyar TL geriledi.

Buna karşılık beyana dayalı Gelir Vergisi, Mart ayında 1.8 milyar TL gerilese de Nisan ayında 1 milyar 548 milyon TL artış gösterdi.

Mart-Nisan 2020 aylarında toplamda en çok azalan vergi geliri ise gelir, kar ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerde oldu. Bu kalemde Mart ve Nisan aylarında, geçen yılın aynı aylarına göre toplam 5.6 milyar TL azalma yaşandı.

Vergi dışı gelirlerde büyük sıçrama yaşandı...

Mart ve Nisan ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içerisinde kuşkusuz en dikkat çekici artış bedelli askerlik, vergi borcu yapılandırması gibi düzenlemeler ile faizler, paylar ve cezaların yer aldığı vergi dışı gelirler kaleminde gerçekleşti. Bu kalemde Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalış olsa da Nisan ayında yüzde 81'lik artış gerçekleşti. Böylece vergi dışı gelirlerde Mart ayındaki 2.8 milyar TL'lik azalış, nisan ayında yerini 7.2 milyar TL'lik artışa bıraktı.