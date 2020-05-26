HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İngiltere fena karıştı! Boris Johnson danışmanını atmayınca Bakan istifa etti

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, Devlet Bakanı Douglas Ross istifa etti.

Abone ol

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 62.500 kişinin hesabına o ödemeler yattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaynak çözümü! Borç alırım
4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
İstanbul Beyazıt tramvay durağında korkunç manzara! Erkek cesedi bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar ne zaman dışarı çıkacak 20 Mayıs çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak?
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak gönüllü arıyor
Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası Rumlarda Doğu Akdeniz paniği: Türkiye durmayacak
Koronavirüs salgını döneminde en çok vergiyi kim ödedi? Tabii ki sıradan vatandaş
Bugün marketler açık mı bayramda market çalışma saatleri-26 Mayıs
Maria Gladkikh gazeteci yaş kaç Maria Gladkikh babası kimdir
Yorumlar