Koronavirüs araştırması! Çocuklar anne babaları yerine sosyal medyaya aktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs pandemisinin psikolojik etkilerini görmek amacıyla veli ve öğrencilerle yapılan bir araştırmaya göre çocuklar evde kaldıkları dönemde ebeveynlerinden daha çok sosyal medyada zaman geçiriyor.
Koronavirüs pandemisinin psikolojik etkilerini görmek amacıyla veli ve öğrencilerle yapılan bir araştırmaya göre çocuklar evde kaldıkları dönemde ebeveynlerinden daha çok sosyal medyada zaman geçiriyor. Çocukların yüzde 12,8’inin (260 ergen) ebeveynleriyle hiç zaman geçirmediği, yüzde 71,8’inin (1454 ergen) ise 1-4 saat zaman geçirdiği araştırma sonuçlarında yer aldı. Araştırmaya katılan çocukların evde kaldıkları dönemde yüzde 70,8’inin sosyal medyada zaman geçirdiği ve yüzde 46,4’ünün (939 kişi) ise okula gidememekten dolayı üzgün oldukları da araştırma sonuçlarına yansıdı.
Covid-19 nedeniyle pandemi ilan edilmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçişin ardından velilerin ve öğrencilerin günlük hayatlarında da oldukça önemli değişimler yaşandı. Bu değişimlerin psikolojik etkilerini görmek amacıyla, Uğur Okulları Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Bölümü’nün 2 bin 36 veli ve 2 bin 25 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmaya Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Karaırmak başkanlık yaptı. “Salgın Döneminde Ebeveynlerin ve Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Yaşamdaki Denge Durumları Araştırması” sonuçları açıklandı.
Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin araştırmanın katılımcıları ile ilgili bilgileri paylaştı. Sezgin; "Araştırma uzaktan eğitim döneminin ilk ayı içerisinde, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya illerinde yaşayan Uğur Okulları’nın 2 bin 36 veli ve 2025 öğrenci ile çevrimiçi yöntemle yapıldı. Gönüllülük esasına bağlı olarak yaklaşık iki hafta içerisinde ölçeklerin yanıtlanma süreci tamamlandı. Araştırmaya katılanların 446’sını ilkokul, 886’sını ortaokul, 704’ünü lise grubu velileri oluşturdu. Çevrimiçi yöntem ile araştırmaya katılan velilerin 430’u erkek, 1606’sı ise kadınlardan oluştu. Öte yandan aynı araştırmaya yaşları 11-18 arası değişen 2 bin 25 (759 erkek, 1266 kız) kişilik bir öğrenci grubu katıldı" dedi.
Önlem almayanlara kızgınlar
Araştırmaya katılan 2 bin 25 öğrencinin yüzde 77,5’i maske takmamak gibi önlem almayan insanlara öfke duyuyor. Yüzde 66’sı normal şartlardaki uyku saatlerinden daha geç saatte uyuyor. Yüzde 60,1’i sevdiklerini kaybetmekten korkuyor. Yüzde 56,2’si virüsle ilgili haberleri sürekli takip ediyor.Yüzde 45,2’si daha fazla yemek yiyor. Yüzde 50,8’i etrafındakilere sürekli olarak temizlik kurallarını hatırlatıyor. Yüzde 44,7’si dünyanın tehlikeli bir yer olmaya başladığını düşünüyor. Yüzde 40,8’i önlemlere rağmen virüsün sevdiklerine bulaşacağını düşünüyor.