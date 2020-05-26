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Maria Gladkikh gazeteci yaş kaç Maria Gladkikh babası kimdir

Babasının Türk olduğu bilinen spiker ve gazeteci Maria Gladkikh bugün günün konusu oldu. Birçok vatandaş Maria Gladkikh kimdir, babası kim araştırması yapıyor. Annesi Rus babası Türk Maria Dilek Gladkikh babamı hiç görmedim ve kan çekiyor Türkçe'yi öğrendim diyerek dikkat çekmişti

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Babasının Türk olduğu bilinen ünlü spiker Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Birçok canlı yayına katılan,  izleyicileri hem şaşırtan hem de hayatı hakkında merak uyandıran Maria Gladkikh birçok Instagram yayınına konuk oluyor ve hayatı dikkat çekiyor. İşte Maria Gladkikh kimdir sorusunun cevabı...

MARİA DİLEK GLADKİKH KİMDİR?

Gladkih’in Annesi Rus, babası Türk’tür. Maria Dilek Gladkikh kendisi ile ilgili yaptığı paylaşımda, kendisini şöyle tanımlıyor…

“Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe’yi tamamen kendim öğrendim. Türkiyede hiç yaşamadım. “Rusya24” kanalının Haber Spikeriyim. Stüdyo'da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum”

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