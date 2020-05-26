Lens'i yollamaya hazırlanan Beşiktaş Gyasi ve Gökhan Töre'yle anlaştı

Lens ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin, iki kanat oyuncusu alacağı öğrenildi. Bu isimler ise CSKA Sofyalı Gyasi ile Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre.

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Beşiktaş, koronavirüs nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de bir yandan yeni sezonun planlaması için çalışmalara başladı.

Önümüzdeki sezon maaş bütçesini büyük ölçüde azaltacak olan siyah-beyazlılarda bonuslar hariç 2.2 milyon euroluk maliyeti olan Jeremain Lens ile yolların ayrılması ilk hedef.

Kontratı feshedilecek

Geldiğinden bu yana beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcunun, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunsa da yönetim en az hasarla bu kontratı sonlandırıp maaş bütçesinde hatrı sayılır miktarda yer açmayı planlıyor.

Gyasi imzaya yakın

Lens'in ayrılmasının ardından ise Beşiktaş yönetimi hedeflerini belirledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat bölgesi için iki ismi gündemine alan siyah-beyazlılar, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Edwin Gyasi ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş için "Beşiktaş çok büyük bir takım. Şu anda transferle ilgili çok fazla bir şey söyleyemem, ne olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden Töre

Beşiktaş'ın kanat bölgesi için diğer hedefi ise eski yıldızı Gökhan Töre...

Sergen Yalçın'ın, sezon başında Yeni Malatyaspor'dayken transferine onay verdiği yetenekli futbolcuyu Beşiktaş'a da istediği öğrenildi.

Doğu ekibi ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Töre, sezonun bitmesinin ardından bu opsiyonu kullanmayarak uygun bir ücretle yeniden Kartal olacak.