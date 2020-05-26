Fenerbahçe ile Göztepe arasında futbolcu takası!

Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Göztepe, kritik bir anlaşma için düğmeye bastı.

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Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı.

10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.

Rusya'dan Krasnodar ekibinin de ilgilendiği Zajc için Fenerbahçe'den takas teklifi geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İstanbul ekibinin yönetimi, Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başına sportif direktör olarak getirilecek Emre Belözoğlu'nun alınmasını çok istediği Alpaslan Öztürk'e karşılık Miha Zajc'ın bonservisini verebileceklerini söyledi.

Trabzon da takas önermişti

Göztepe yönetimi ise hem teknik direktör İlhan Palut, hem de futbolcuyla görüşüp teklifi değerlendireceklerini söyledi. Alpaslan için Trabzonspor'da Yusuf Sarı ve Doğan Erdoğan artı 1 milyon Euro teklifinde bulunmuştu.

Bonservisi 3 milyon Euro

Fenerbahçe 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zajc'ı isteyen Rus ekibinden 3 milyon Euro talep etmişti. 25 yaşındaki Sloven futbolcu ülkesinde İnterblock ekibinin altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje takımla-rında forma giydi.

2016-17 sezonunun devre arasında Olimpija ekibinde İtal-ya temsilcisi Empoli'ye transfer olan Zajc, burada geçirdiği 2 sezonda bir de Serie B şampiyonluğu yaşadı. Slovenya Milli Takımı'nda da görev yapan Zach, milli for-mayla 21 maçta 5 gol kaydetti.

Alparslan Öztürk kimdir?

16 Temmuz 1993 tarihinde Belçika'nın Antwerpen şehrinde dünyaya gelen Alpaslan Öztürk, sağ-sol stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyebilmektedir. Kariyerine Belçika'nın Berchem Sport Altyapısında başlayan Alpaslan, daha sonra sırasıyla; Beerschot AC Altyapısı, Birmingham City U18, Birmingham City U23, Beerschot AC U19, Beerschot AC, Standard Liège, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe formalarını giydi.

Alpaslan, bu sezon toplamda 19 müsabakada rol alırken 3 gol atma başarısı gösterdi ve 1268 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.