Abdullah Ağar'dan yapışkan bomba uyarısı! PKK kalleşlik peşinde

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Diyarbakır'da arabalara yapıştırılan yapışkan bombayla ilgili uyarı yaptı. Ağar, "Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde. Bir tür VIP-KOR suikast metodu." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır'da polisleri dikkati sayesinde patlamaya hazır bir bomba düzeneği ele geçirildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Diyarbakır'da ele geçirilen bombayla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan uyarı yapan Ağar şunları kaydetti:

"Sanırım ne olduğu iyi anlaşılamadı. Bu Türkiye'de görmeye çok alışık olmadığımız bir şey: BİR YAPIŞKAN BOMBA! Bugün Diyarbakır'da ele geçti. Özellikle Irak (Musul, Diyala gibi yerlerde) ve Suriye'de DAEŞ kullandı. Şimdi YPG/PKK'dan Diyarbakır'da çıktı.

Bu tür yapışkan bombalar girilemeyen/ulaşılamayan hedef alanlardaki önemli kişilerin (KOR-VIP) aracıyla trafiğe çıktığında aracına yapıştırıp, imhasında kullanıldı. Mıknatıslı, zaman ayarlı ve/veya uzaktan kumandalı.

PKK benzer saldırıların VIP-KOR kalleşliklerin peşinde

Diyarbakır'da ele geçen YAPIŞKAN BOMBA metal (parça tesirli) mıknatıslı kapta (aracın kapı-kaporta-şasi ya da motor aksamına yapışması için) ve 382 gram son derece güçlü (PET-N) patlayıcı madde (basınç, ısı, parçalama ve metal yırtma).DAEŞ bunları fırsat eylemlerinde de kullandı. Çocuklara fakirlere 10-50-100 dolar verip arabalarına yapıştırtır, bunlarla insanları katlederlerdi.Belli ki şimdi de YPG/PKK, benzer saldırıların, VIP-KOR kalleşliklerin peşinde.Bir tür VIP-KOR suikast metodu."