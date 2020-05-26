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Suriye’nin Telabyad ilçesine Türk bayrakları asıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildiği Suriye’nin Telabyad ilçesine iki Türk bayrağı asıldı. 

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Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’a iki Türk bayrağı asıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye’nin Telabyad’ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi.

Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

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