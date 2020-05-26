Türkiye koronavirüs normalleşme planında neler var, nereler açılacak? 27 Mayıs'ta başlıyor
27 Mayıs pazartesi başlayacak 2. aşama normalleşme planı açıklandı. Ramazan Bayramı nedeniyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından başlayayacak 2. aşama normalleşme planında neler bulunuyor, nereler açılacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle salgına karşı alınan tedbir kararları normalleşme takvimi kapsamında hayata geçiriliyor. Normalleşme takvimi 27 Mayıs Çarşamba günü yani sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte ikinci aşamaya geçecek. Kovid-19 tedbirleri normalleşme birlikte biraz daha hafifleyecek. 31 şehirde başlatılan seyahat yasağı kademeli olarak bazı illerde kaldırıldı. 13 ilde halen seyahat yasağı uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde bu yasakların da kaldırılması bekleniyor. Peki planda tam olarak neler var işte detaylar...
İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başlamıştı.
İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi yarın başlıyor.
Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak.