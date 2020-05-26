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Almanya'da PKK üyesi olmakla suçlanan zanlı hakkında dava açıldı

ALMANYA'da terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan Gökmen Ç. hakkında dava açıldığı bildirildi.

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Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşı Gökmen Ç. hakkında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla 18 Mayıs'ta Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Gökmen Ç. hakkında iddianamenin hazırlandığı kaydedilen açıklamada, zanlının 2017  Haziran'dan 2019 Haziran'a kadar PKK kadrosunda bulunduğu aktarıldı.

Zanlının Frankurt, Mainz ve Giessen bölgelerini içeren sözde "Hessen eyalet sorumlusu" ve Darmstadt, Mannheim ve Saabrücken bölgelerini içeren sözde "Saarland/Rheinland Pfalz eyalet sorumlusu" olarak görev yaptığı vurgulanan açıklamada, Gökmen Ç.'nin örgütün eleman ve propaganda koordinasyonunu da üstlendiğine değinildi.

Açıklamada, kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar veren ve bunların yerine getirilmesini de kontrol eden Gökmen Ç.'nin, örgüt için para toplamayı koordine ettiği ve "potansiyel bağışçılarla" temasa geçtiği vurgulandı. 

Gökmen Ç.'nin 2 Ocak'ta gözaltına alındığı bildirilen açıklamada 3 Ocak'tan beri tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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