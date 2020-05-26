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Taraftarı heyecanlandıran Sneijder gelişmesi Terim'e yardımcı geliyor

Galatasaray'da milyonlarca taraftarı heyecanlandıran Wesley Sneijder gelişmesi yaşanıyor.. Bir dönem Aslan forması terleten Sneijder'in, Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği öne sürüldü

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Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.

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