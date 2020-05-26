MHP'den Ali Babacan'a çok sert tepki! Yediği kaba pisleyen...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Devlet Bahçeli'yle ilgili açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi'inden çok sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir'' ifadesini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert tepki göstererek "Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlarda da takdirlerini ifade etmektedir." açıklamasını yaptı.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik açıklamalarına cevaben yazılı açıklama yayımladı.

Babacan'ın dili kendisine ait değildir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye haddini aşan sözler sarf ettiğini ve dilinin kendisine ait olmadığını ifade eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir. Kurucu kadrosunun milletle olan kavgası aleni olan, kendisi de bulduğu her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan’ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye’deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli’yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir" ifadelerini kullandı.

Çürük dili ait olduğu yere sokacak güce de iradeye de sahibiz

Yeniden sahneye sürülen çürük dili ait olduğu yere sokacak güce de iradeye de sahip olduklarını aktaran Büyükataman, "Ekranlardaki riyakar tavırlarıyla meşhur efendisinin kötü bir taklidi olan 'gül goncası', konu Milliyetçi Hareket Partisi olduğunda hayayı ve riyayı bir kenara bırakarak doğrudan düşman kesilmektedir. Bunun bizim için bir mahsuru bulunmamaktadır çünkü Türk milletine gizli ya da açıktan düşmanlık besleyenlere mihmandar olacak değiliz" ifadelerini kaydetti.

Harry Potter göndermesi

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin, Cumhur İttifakı’nın iki eşit ve onurlu bileşeni olduğunu hatırlatan Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın defaatle ifade ettiği üzere partimiz ve AK Parti iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır. Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlarda da takdirlerini ifade etmektedir. Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini deli saçması olarak adlandırması bir meczubun bir dâhiye dil uzatmasından farksızdır" aktarımında bulundu.