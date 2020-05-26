Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e bayram ziyareti

Koronavirüs önlemleri kapsamında b yıl partiler arası bayramlaşmalar video konferans şeklinde yapılırken, Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı, yüz yüze bayramlaşmayı tercih etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.