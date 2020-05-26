Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e bayram ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında b yıl partiler arası bayramlaşmalar video konferans şeklinde yapılırken, Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı, yüz yüze bayramlaşmayı tercih etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.
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Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu evinin kapısında karşıladı.
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Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP ekibi maske takarken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in maske takmadığı görüldü...
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