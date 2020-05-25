ANAR'dan son durum anketi! 'En büyük sorun' açık arayla 'ekonomi' oldu
ANAR Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, koronavirüs salgını dışında ülkenin en büyük sorunu 77.6'sı 'ekonomi' olduğunu söyledi... Hükümetin koronavirüsle mücadelesine ise çok büyük destek çıktı...
Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin(ANAR) koronavirüs salgınıyla ilgili açıkladığı son ankete göre, vatandaşlar koronavirüs salgını dışında ülkedeki en büyük sorunu ekonomi olarak görüyor. ANAR'ın "Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması" başlıklı anketi 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle "CATI" (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...
En büyük sorun ekonomi
ANAR Araştırma Şirketi'nin korona virüs salgınıyla ilgili açıkladığı son anket sonuçlarında, vatandaşların koronavirüs salgını dışında ülkedeki en büyük sorunu ekonomi olarak gördükleri ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 77,6'sı "Size göre Koronavirüs salgını dışında ülkemizin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" yanıtını verdi. İkinci sırada yüzde 3,7 oranıyla "terör/güvenlik", üçüncü sırada yüzde 2,7 oranıyla "hükûmet/yönetim" cevabı verildi.
Şubat'a göre 7 puan yükseldi
Şubat 2020'deki araştırmada, salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu "ekonomi" diyenlerin oranının yüzde 70,2 olduğu belirtildi.Bu sonuçlara göre "en büyük sorun ekonomi" diyenlerin oranı 2 ayda 7 puan artmış görünüyor...
"Korona Virüs Salgınına karşı kişisel tedbirlere ne kadar dikkat ediyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,3'ü salgına karşı kişisel tedbirlere "çok dikkat ediyorum", yüzde 46,4 ise "dikkat ediyorum" cevabını verdi.