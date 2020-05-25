ANAR'dan son durum anketi! 'En büyük sorun' açık arayla 'ekonomi' oldu

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin(ANAR) koronavirüs salgınıyla ilgili açıkladığı son ankete göre, vatandaşlar koronavirüs salgını dışında ülkedeki en büyük sorunu ekonomi olarak görüyor. ANAR'ın "Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması" başlıklı anketi 9-18 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde yaşayan 2 bin 43 kişiyle "CATI" (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemi ile yapıldı. Yaş, cinsiyet, lokasyon ve parti tercihi kotalarının uygulandığı araştırma, seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildi. İşte o anketten çarpıcı sonuçlar...