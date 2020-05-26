HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı olarak bilinen Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Abone ol

DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri’nin, Irak’ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Yakalanmıştı

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İHH’dan Yetimlere Bayram Hediyesi! Ünlü isimlerden de destek geldi
MHP'den Ali Babacan'a çok sert tepki! Yediği kaba pisleyen...
Zlatan İbrahimovic Hakan Çalhanoğlu ile motor gezisine çıktı fotoğraf paylaştı
Evlat vahşeti! Annesinin başını taşla ezip boğazını döner bıçağı ile kesti
28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı öldü! Karadayı kimdir eşi ve çocukları...
Abdullah Ağar'dan yapışkan bomba uyarısı! PKK kalleşlik peşinde
ÖNCEKİ HABERLER
Dönem sonu sınavlar nasıl olacak YÖK'ten açıklama
Taraftarı heyecanlandıran Sneijder gelişmesi Terim'e yardımcı geliyor
Yeni normal'e göre plajlara yeni kurallar getirildi
Hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu duyurdu
İOKBS sınavı 2020 MEB ertelendi bursluluk sınavı ne zaman yeni tarihi
27 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş yarın kaç saat çıkabilecek?
Yorumlar