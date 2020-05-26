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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebbun'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Her iki lider ikili ilişkiler ve koronovirüsle mücadele konularını görüştüler.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundular. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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