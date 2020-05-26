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Çorum'da kanalizasyonda bebek cesedi bulundu

Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte 5 aylık olduğu belirlenen bebek cesedi bulundu. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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 ÇORUM’da, foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erken bebek cesedi bulundu. 

Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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