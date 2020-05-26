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AFAD-Kandilli son depremler! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Girit Adası açıklarında derinliğinin 9.5 km olarak açıklanan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 16.53'te meydana geldi.

Öte yanda saat 12.36'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin ise 5.00 km olarak açıklandı.

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