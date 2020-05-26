İspanya'da 10 günlük yas ilan edildi

Korona virüs pandemisinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da hükümet, ölen yaklaşık 30 bin kişiyi onurlandırmak için 10 günlük resmi yas ilan ettiklerini duyurdu.

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İspanya'da hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede can veren 30 bine yakın kişiyi onurlandırmak için 10 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

10 günlük ulusal yas döneminde tüm kamu binaları ve donanma gemilerinin bayrakları yarıya indirilecek.

Yas dönemi, tüm hayatını kaybedenlerin anısına devlet başkanının liderliğindeki resmi törenle sona erecek. Korona virüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da bugüne kadar 235 bin 400 vaka tespit edildi, 26 bin 834 kişi ise hayatını kaybetti.