HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İspanya'da 10 günlük yas ilan edildi

Korona virüs pandemisinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da hükümet, ölen yaklaşık 30 bin kişiyi onurlandırmak için 10 günlük resmi yas ilan ettiklerini duyurdu.

Abone ol

İspanya'da hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede can veren 30 bine yakın kişiyi onurlandırmak için 10 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

10 günlük ulusal yas döneminde tüm kamu binaları ve donanma gemilerinin bayrakları yarıya indirilecek.

Yas dönemi, tüm hayatını kaybedenlerin anısına devlet başkanının liderliğindeki resmi törenle sona erecek. Korona virüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da bugüne kadar 235 bin 400 vaka tespit edildi, 26 bin 834 kişi ise hayatını kaybetti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İHH’dan Yetimlere Bayram Hediyesi! Ünlü isimlerden de destek geldi
MHP'den Ali Babacan'a çok sert tepki! Yediği kaba pisleyen...
Zlatan İbrahimovic Hakan Çalhanoğlu ile motor gezisine çıktı fotoğraf paylaştı
Evlat vahşeti! Annesinin başını taşla ezip boğazını döner bıçağı ile kesti
28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı öldü! Karadayı kimdir eşi ve çocukları...
Abdullah Ağar'dan yapışkan bomba uyarısı! PKK kalleşlik peşinde
ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Moataz al-Jubouri öldürüldü
Dönem sonu sınavlar nasıl olacak YÖK'ten açıklama
Taraftarı heyecanlandıran Sneijder gelişmesi Terim'e yardımcı geliyor
Yeni normal'e göre plajlara yeni kurallar getirildi
Hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu duyurdu
Babalar günü ne zaman 2020 babalar günü hediye fikirleri
Yorumlar