Dolar ve gram altında büyük düşüş

Bayram tatili nedeniyle Türkiye'de piyasalar kapalıyken, dolar ve altın uluslararası piyasalarda büyük değer kaybetti. Dolar, Türk lirası karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybederken altın ise 1.700 dolar seviyesine kadar geriledi.

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Bayram tatili boyunca dolar ve altında büyük düşüş yaşandı. Dolar 6.69 seviyesine kadar gerilirken ons altın ise bin 700 dolara kadar düştü.

Türkiye piyasalarının kapalı olması nedeniyle uluslararası piyasalarda işlem gören Türk Lirası'nın değeri yüzde 2'ye yakın arttı.

Güne 6.81 lira seviyesinden başlayan dolar 6.6969 liraya kadar geriledi. Gün içinde ise en yüksek 6.8195 lira seviyesi görüldü.

Euro ise 7.4231 lira seviyesinden güne başlarken gün içinde en düşük 7.3499 lira, en yüksek de 7.4471 lira seviyesini gördü.

Gram altında sert düşüş

Gram altın tarafında düşüşün iki sebebi bulunuyor. Ons fiyatlarındaki gerileme ve Türk Lirası’nın dolar karşısında güçlenmesi gram altın fiyatlarını yaklaşık olarak 7 lira civarında aşağı çekti.

Güne 378 liradan başlayan gram altın en yüksek 380.3 lirayı, en düşük 369.6 lira seviyesini gördü. Ons altına bakıldığında ise düşüşün orada da devam ettiği görülüyor ve açılışta 1728 dolar olan ons altın en yüksek 1735 dolar, en düşük 1.700 dolar seviyesini gördü.