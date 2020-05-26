Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Mayıs Salı)

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 158 bin 762 ve can kaybının 4 bin 397 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayısında önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 26 Mayıs 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 19 bin 853 yeni test yapıldı ve 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762 ve vefat sayısı 4 bin 397 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşenlerin sayısı da 121 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

"İyileşen hasta sayısında önemli bir artış var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında, "İyileşen hasta sayısında önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5GCJZY9NcM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020