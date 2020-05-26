Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin, 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" açıklamasında bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank için hazırlanan reklam filmine ilişkin Twitter'den açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin, 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" mesajını paylaştı.