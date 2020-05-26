ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı.Abone ol
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada en çok etkilediği ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken; salgındaki rakamlarda önemli bir eşik geçildi.
Salgına ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin barajını aşarak 100 bin 21'i buldu, virüs teşhisi konulan kişilerin sayısı da 1 milyon 713 bine ulaştı.
Salgının merkezi New York
Öte yandan; son günlerde düşen vaka ve ölü sayılarına rağmen New York eyaleti ülkedeki salgının sıcak noktası olmayı sürdürüyor.
Yaklaşık 368 bin kişiye virüs teşhisi konulan New York'ta, 29 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Salgının bir diğer sıcak noktası New York'un komşusu New Jersey'de de 155 binden fazla vaka tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 11 bini geçti.