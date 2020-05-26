ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bin eşiğini aştı.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada en çok etkilediği ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken; salgındaki rakamlarda önemli bir eşik geçildi.

Salgına ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin barajını aşarak 100 bin 21'i buldu, virüs teşhisi konulan kişilerin sayısı da 1 milyon 713 bine ulaştı.