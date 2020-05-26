Dünyaca ünlü iş insanı Hakan Bahçeci vefat etti

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, geçirdiği kalp kriziyle yaşamını yitirdi. Bahçeci, 1989 yılında Mersin’de kurduğu Hakan Gıda şirketini 1996'da Dubai’ye taşımıştı.

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Dünyaca ünlü Türk iş insanı Hakan Bahçeci, Dubai'de geçirdiği kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci bu sabah Dubai’de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden Hakan Bahçeci’nin acı kaybı uluslararası gıda ticareti sektörünü ve yakınlarını yasa boğdu.

1989 yılında Mersin’de kurduğu Hakan Gıda şirketini 1996'da Dubai’ye taşıyan Hakan Bahçeci, Hakan Agro markasıyla 6 kıtada yılda toplam 6 milyon ton ticaret hacmine ulaşarak dünya gıda piyasasında etkin bir konuma sahip olmayı başarmıştı.

32 senedir tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci’nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi, 24 ülkede ofis veya tesisleri bulunan çok uluslu bir tarımsal emtia tedarik şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Sektörünün sevilen ve takdir edilen ismi Hakan Bahçeci, 2011-2015 yılları arasında Dünya Bakliyat Konfederasyonu (GPC/CICILS IPTIC) Başkanlığı, Tahıl ve Yem Ticareti Derneği (GAFTA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi Üyeliği, International Agri Food Network Başkanlığı ve BM'de Özel Sektör Mekanizması Başkanlığı görevlerini de üstlenmişti.

Hakan Bahçeci, ayrıca 2011-2017 yılları arasında Dubai Türk İş Konseyi Başkanlığını da yürütmüştü. 1969 doğumlu Hakan Bahçeci, evli ve 4 çocuk babası idi.

Merhum Hakan Bahçeci’nin naaşı Dubai’deki işlemlerin ardından özel uçakla Türkiye’ye getirilerek düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.