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Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

AKDENİZ'de saat 04.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 04.09'da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi. Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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