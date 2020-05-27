HABER /  GÜNCEL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

İstanbul'da alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının kalkmasına iki saat kala Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali önünde denetleme yapan trafik polisine otomobilliyle çarpan Haydar Ö. olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan Haydar Ö.'nün alkollü olduğu ortaya çıktı...

Abone ol

Bayrampaşa TEM Bağlantı yolu Sebze ve Meyve Hali önünde saat 21.45 sıralarında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde hal önünde denetim yapan polis ekipleri araç yoğunluğu oluşmaması için güvenlik önlemi aldı. Bu sırada 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. denetim yapan trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere düşerek yaralanırken sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Korktuğum için kaçtım, çok pişmanım özür dilerim'

Kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracın plakasını belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen aracın sürücüsü gece saatlerinde sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polise çarptığı otomobil otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezine getirildi. Haydar Ö. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Olay yerinden neden kaçtın" sorusuna "Korktuğum için kaçtım. Pişmanım, polis ağabeyden özür diliyorum" şeklinde cevap verdi.

Alkol, makas atmak, sokağa çıkma yasağı ihlali...

Haydar Ö.'ye polis ekiplerince yapılan alkol testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi. Haydar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaza anı kamerada

Sürücünün otomobiliyle polise çarpma anı ise saniye saniye olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki araçların arasından otomobiliyle makas atarak çıkan sürücü görevli polis memuruna çarpıyor daha sonra polis memuru savrularak yere düşerken sürücü ise hızla olay yerinden kaçıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Korkunç! Yaşayan bebeği öldü diye gömdüler Mezardan gelen ses ortaya çıkardı
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bakan koca açıkladı
Yasağa uymayan 47.831 kişiyi ceza kesildi
Dünyaca ünlü iş insanı Hakan Bahçeci vefat etti
Zonguldak'ta koronavirüs vakalarında artış
Dolar ve gram altında büyük düşüş
ÖNCEKİ HABERLER
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a 'bayram' soruşturması!
Akdeniz'de Türkiye'ye karşı büyük kumpas! Yine en önde BAE şeyhi var
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic kararı
Rus bankalarının net karı yüzde 83 azaldı
Şevval orucu hangi günler tutulur kaza orucu yerine sayılır mı?
Yorumlar 1 yorum