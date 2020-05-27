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İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı denizde ölü bulundu Mürşit Kavurmacı kimdir

BURSA 'da acı bir olay yaşandı. Dün akşam 21.30 sıralarında evinden yürüyüşe diyerek çıkan ve uzun süre geri dönmeyen ilahiyatçı yazar, Türk Musikisi Sanatçısı Mürşit Kavurmacı’nın cansız bedeni denizde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mürşit Kavurmacı kimdir?

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Bursa’nın tanınmış simalarından ilahiyatçı yazar, Türk Musikisi Sanatçısı Mürşit Kavurmacı, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde ölü olarak bulundu.

Olay saat 21:30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nden, Kurşunlu Mahallesi istikametine gidişte Çamlıbel Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre evinden yürüyüşe diye çıkan Kavurmacı uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başladı.

Cansız bedeni kayalıkların dibinde bulundu
İlahiyatçı ünlü yazarın cesedi evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.

Rahman yücedir
Mürşit Kavurmacı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkitat başlattı. Kavurmacı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri taziye için evine akın etti.

Bursa'nın yakından tanıdığı bir isim olan Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda "Rahman yücedir" diye yazmış, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyadan haber etmişti.

Bayramda asker oğlumun hasreti vardı
Kavurmacı, oğlunun asker fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Bayramda asker oğlumun hasreti vardı. Oğlum Alperen'in Manisa'daki yemin törenine tedbir gereği gidemedik. Onu göremeden doğrudan Şırnak Uludere'ye dağıtım yapıldı. O şimdi hala karantinada ve 70 günlük asker" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Mürşit Kavurmacı kimdir?
Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı ilahiyat fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapan Mürşit Kavurmacı, tasavvuf musikisiyle uğraşıyordu. Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders almış, 2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışıyordu. "Aşığım Cemaline" ve "Vakfı Seher" adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, "Hayatın Pusulası" adlı bir de kitap yazmıştı.

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