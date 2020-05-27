HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Van’da turuncu kategoride bulunan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

VAN’da AK Parti İl Başkanlığı ile zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edilen turuncu listede yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Reşit kod adlı Mustafa Ertaş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hava destekli icra edilen Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143) operasyonunda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilmiştir. Teröristin 2016 yılında Van merkez Beşyol bölgesinde AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırıda, bombalı aracı Gürpınar kırsalından Van merkeze getirdiği, aynı yıl Van merkezinde zırhlı polis aracına yapılan eylemde roketatar kullandığı tespit edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da yeni riskler kapıda Valilik çalışmalara başladı
Korkunç! Yaşayan bebeği öldü diye gömdüler Mezardan gelen ses ortaya çıkardı
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bakan koca açıkladı
Yasağa uymayan 47.831 kişiyi ceza kesildi
Dünyaca ünlü iş insanı Hakan Bahçeci vefat etti
Zonguldak'ta koronavirüs vakalarında artış
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs prefabrik evlere ilgiyi artırdı
Alzheimer hastası av tüfeğiyle oğlunu öldürdü eşini yaraladı
İzmir'de zehir taciri kardeşler polis baskını yiyince intihara kalkıştı
İstanbul'da alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a 'bayram' soruşturması!
26 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri
Yorumlar